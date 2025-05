Mathieu van der Poel hakt de knoop door en maakt opvallende MTB-programma bekend

Alpecin-Deceuninck heeft het programma van Mathieu van der Poel op de mountainbike bekendgemaakt. Opvallend is dat Van der Poel het aantal wedstrijden beperkt houdt.

Het WK mountainbike op 14 spetember in het Zwiterse Crans-Montana staat al even met rood omcirkeld op de kalender van Mathieu van der Poel. Daarvoor moet hij wel eerst wat wedstrijden rijden.

De organisatie van de wedstrijd in het Duitse Heubach kondigde in april al de komst van Van der Poel aan, maar uiteindelijk kiest Van der Poel voor de World Series Mountainbike in het Tsjechische Nove Mesto in het weekend van 23 tot 25 mei.

Slechts één wedstrijd op de MTB voor de Tour

Voor Van der Poel wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het WK mountainbike in 2023 in Glasgow. Daar kwam de Nederlander een week na zijn wereldtitel op de weg aan de start, maar moest na een val in de eerste ronde opgeven.

De wedstrijd in Nove Mesto wordt voor Van der Poel voorlopig ook zijn enige voor de Tour. Hij wil ook nog een voorbereidingskoers rijden in juni, zoals de Baloise Belgium Tour of de Ronde van Zwitserland.

Na de Tour zal Van der Poel opnieuw het mountainbiken opnieuw opnemen. Hij zal zich zo helemaal klaarstomen voor WK, waar hij aast op de regenboogtrui. Na de weg, veldrijden en gravel kan Van der Poel zijn vierde wereldtitel pakken in een verschillende discipline.