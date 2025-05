Dit is echt het compleet tegenovergestelde van wat hij gewend is: "Voor iemand als Wout van Aert heel moeilijk"

Iedereen kan zich wel voorstellen hoe moeilijk het moet zijn voor Wout van Aert om met de huidige situatie om te gaan. Het is iets wat hij wel moet doen.

Goed, de laatste jaren is Wout van Aert misschien niet echt meer de veelwinnaar, maar hij is wel een kampioen die vaak met hoge verwachtingen van start gaat. Heel vaak zit hij dus in de finale van wielerwedstrijden met het gevoel dat er naar hem gekeken wordt of er nog wat van hem moet komen. In de Giro gaat het er voorlopig heel anders aan toe.

Zeker in grote ronden is dit niet wat Wout van Aert gewend is. Iedereen kent natuurlijk wel zijn verhaal: door ziekte heeft hij in de aanloop naar de Giro niet genoeg kunnen trainen. Daardoor kan hij niet op niveau koersen: niet simpel voor iemand met de status als Van Aert om daar mee om te gaan. "Neen, dat is al zo sinds het begin van deze Giro", bevestigt ploegleider Marc Reef bij VTM NIEUWS.

Van Aert moet de schade beperken

"Je komt hier gewoon voor veel meer. Het is de laatste dagen meer damage control geweest dan echt gaan voor de mogelijkheden. Dat is voor iemand als hij heel moeilijk. Niet alleen omdat hij zijn eigen kansen niet kan verdedigen, maar ook omdat hij er wou zijn voor Olav Kooij." Er was tot dusver één etappe waar Van Aert de lead-out voor Kooij voor zijn rekening zou nemen.

"Dat is niet gelukt", moet Reef ook vaststellen. Ze draaien bij Visma-Lease a Bike nu wel stilaan de knop om, in de hoop dat Van Aert in de loop van deze grote ronde nog beter kan worden. "We kunnen nu langzaam aan vooruit kijken, maar we moeten het ook met enige voorzichtigheid blijven bekijken. Dat zullen we ook blijven doen."

Ploeg Van Aert verwacht geen mirakels

Van Aert heeft wel een geschiedenis van beter te kunnen worden naarmate een grote ronde vordert, maar deze keer verwacht ook zijn ploeg geen mirakels.