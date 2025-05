Is transfer van Remco Evenepoel al afgerond? "Weet het zeker, heb goede informatie"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Rijdt Remco Evenepoel in 2026 nog voor Soudal Quick-Step of maakt hij een transfer? Ex-renner Riccardo Magrini denkt van niet en weet al waar Evenepoel naartoe trekt.

Eind 2026 loopt het contract af van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step. Een renner van zijn kaliber gaat bijna nooit zijn laatste contractjaar in en dat is ook niet de bedoeling van CEO Jurgen Foré.

Het contract van Evenepoel zou dus dit jaar nog moeten worden opgebroken of een andere ploeg moet het contract van de dubbele olympische kampioen afkopen. Volgens ex-renner en journalist Riccardo Magrini zal het dat laatste zijn.

Trekt Evenepoel naar INEOS Grenadiers?

"Hij gaat naar INEOS", beweert de Italiaan in het programma Ciclismo360, dat onderdeel is van de Italiaanse tak van Eurosport. "Ik weet het zeker, want ik heb goede informatie." Zijn bron maakt Magrini niet bekend.

Om de komst van Evenepoel mogelijk te maken, zou INEOS Grenadiers de fietsen van Pinarello inruilen voor die van Specialized. Evenepoel is verbonden aan Specialized door een persoonlijke deal met de Amerikaanse fietsenfabrikant.

Financieel zou de Britse ploeg ook een stevige kapitaalinjectie krijgen door de komst van TotalEnergies als sponsor. Er zou namelijk een fusie in de maak zijn met de Franse ploeg.