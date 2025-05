Opvallende aankondiging maakt van Wout van Aert een echte trendsetter: de cruciale factor wordt onthuld

Wout van Aert beleeft sportief geen hoogdagen maar kan zich ermee troosten een trendsetter te zijn in de wielersport. Dat maakt het recente besluit van Mads Pedersen wel duidelijk.

De leider in de Giro kondigde immers vanuit Italië aan dat hij voor de rest van zijn leven heeft bijgetekend bij zijn ploeg. Aan wie dat dat ons denken? Juist, aan Wout van Aert. Wout stuurde eerder dit jaar zelf al zo'n gelijkaardige boodschap de wereld in, waarbij hij zijn lot voor de rest van zijn carrière koppelde aan Visma-Lease a Bike.

"We hadden niet gedacht dat we een trendsetter zouden worden", reageert Jef Van den Bosch, manager van Van Aert, bij Sporza over het nieuws van Pedersen. "Ons contract was uniek, maar ik stond er niet bij stil dat het op zo'n korte termijn al navolging zou krijgen." Zo zie je maar dat het snel kan gaan en iets unieks ook al snel gezelschap zal krijgen.

Contractverlenging Van Aert zorgt voor effect

Van den Bosch heeft wel een bepaald effect gemerkt. "We zien wel dat onze contractverlenging andere ploegen tot nadenken heeft gestemd. En dat de renners ook bereid zijn om hier in mee te gaan." Door tot het einde van je carrière bij een bepaalde ploeg te tekenen, moeten renners nochtans ook andere financieel goede zaakjes mislopen.

"Er hangen zeker consequenties aan vast, maar dat is een bewuste keuze", bevestigt Van den Bosch. Het sleutelwoord bij zulke onderhandelingen is stabiliteit, omdat dit zo cruciaal is in de loopbaan van een wielrenner. "Voor een renner is stabiliteit ontzettend belangrijk om te kunnen presteren. Kijk ik naar Wout, dan weet ik dat hij zich heel goed voelt bij deze ploeg."

Van Aert moet zich bepaalde vragen niet meer stellen

Daar zullen Van Aert en zijn entourage nooit meer vraagtekens bij moeten plaatsen. Hetzelfde geldt nu ook voor Pedersen.