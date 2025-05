Ayuso bereikt mijlpaal in carrière en hijgt in de nek van Roglic, maar beseft ook grote gevaar

Juan Ayuso heeft zijn status van uitdager van Primoz Roglic in de Giro nog wat kracht bijgezet. De 22-jarige Spanjaard was de beste op de eerste aankomst bergop en hijgt nu in de nek van zijn Sloveense concurrent.

In de Ronde van Catalonië klopte Juan Ayuso één keer Primoz Roglic, maar de Sloveen won wel twee ritten en won het eindklassement. In de Giro moest Ayuso al 16 seconden toegeven in de tijdrit en die wilde hij graag goedmaken op de eerste aankomst bergop.

De Spanjaard had goed opgemerkt dat Roglic wat aan het slapen was en ver achteraan in een groepje zat. Ayuso versnelde op zo'n 600 meter van de streep en hield stand. Dankzij de bonificatieseconden komt hij 14 seconden dichter op Roglic in het klassement.

Ayuso volgt nu op 4 seconden van Roglic in het klassement en pakte ook zijn eerste ritzege in een grote ronde. "Dit is zeker en vast een grote stap voor mij. Ik reed al twee keer de Vuelta en één keer de Tour. Af en toe was ik dicht bij ritwinst, maar ik kon het nooit afmaken."

Ayuso neemt tijd terug op Roglic

"Ik wist dat ik één aanval kon doen. Dit zijn superexplosieve finales en dan heb je maar één kogel. Ik liet de anderen aanvallen en toen ik een kloof zag, ben ik voluit gegaan." Roglic kon in de vlakke laatste 300 meter de schade wel beperken op Ayuso.

"Ik maak mijn tijdverlies van de tijdrit bijna goed en dat is een fijn gevoel. Dat geeft me veel vertrouwen. Hopelijk haal ik de rustdag van maandag bovenaan het klassement, maar de gravelrit naar Sienna van zondag wordt ook nog heel lastig."