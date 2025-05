Johan Museeuw speelt vals in gravelwedstrijd en wordt gediskwalificeerd

Johan Museeuw is geschrapt uit de uitslag van de Marly Grav in Zuid-Limburg. In zijn leeftijdscategorie werd Museeuw 17de, maar deed dat op een oneerlijke manier.

Afgelopen weekend werd in Zuid-Limburg de Marly Grav gereden. Tim Wellens won de gravelwedstrijd van 155 kilometer met een solo van maar liefst 100 kilometer. Al had hij achteraf wel wat spijt dat hij zo lang alleen reed. Er was ook een wedstrijd van 100 kilometer, waarin Johan Museeuw meedeed in de categorie van 60 tot 64 jaar. Museeuw werd uiteindelijk 17de in zijn categorie op die afstand en 29ste van alle deelnemers. Museeuw sneedt stuk van parcours af en werd gediskwalificeerd Ondertussen is Museeuw wel gediskwalificeerd. Op een smalle beklimming ontstond er opstopping waardoor heel wat renners van de fiets moesten. Museeuw was met zijn leeftijdscategorie achteraan gestart en moest dus ook afstappen. Daar had Museeuw geen zin in en hij fietste om de opstopping heen. Daardoor schoof hij in zijn categorie plots op van de 39ste naar de tweede plaats. Een andere deelnemer zou dat gezien hebben en meldde dat aan de organisatie. Museeuw werd uit de uitslag geschrapt, net als de Nederlandse winnaar Caspar Hermans. Hij won met een voorsprong van bijna tien minuten, maar zou dus net als Museeuw een stuk van het parcours hebben afgesneden.