Milan Fretin komt net tekort voor eerste ritzege in de Giro, maar spreekt wel straffe taal

Milan Fretin heeft in de Giro net naast zijn eerste ritzege gegrepen. De Belg van Cofidis moest enkel Kaden Groves laten voorgaan in Napoli en wil nu meer.

In de chaotische zesde etappe van de Giro, die een tijdje geneutraliseerd werd door een zware valpartij, werd er in Napoli voor de zege gesprint. Milan Fretin waagde zijn kans en kwam heel dicht bij de zege.

"Hoeveel het scheelde? Veel", lachte Fretin na de aankomst bij Sporza. "Ik had zijn wiel niet, maar Kaden Groves verraste toch iedereen. Terwijl ik nog niet aan mijn sprint begonnen was, had hij al tien meter."

Fretin was wel heel tevreden met zijn sprint en het werk dat zijn ploeg had geleverd. In de vierde etappe liep het nog wat mis en werd Fretin elfde, nu bleef zijn ploeg wel goed samen. Al moest hij dus tevreden zijn met plek twee.

Fretin wil ritzege in de Giro

Er waren geen bonificaties of punten te verdienen aan de streep, waardoor er maar een beperkt aantal renners voor de zege sprintte. Fretin slaagde erin om in de laatste vijf kilometer niet meer uit de top vijf te vallen en kon zo sprinten naar plek twee.

"Ja, dit wil toch zeggen dat de conditie momenteel goed is. Ik had het even moeilijk met de koude toen de eerste regen viel, maar ik voelde wel dat ik goede benen had. Dit smaakt alvast naar meer. Er zijn nog kansen de komende weken."