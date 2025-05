Arnaud De Lie heeft wel heel opvallend doel bij comeback na zes weken zonder koersen

Arnaud De Lie maakt in de Rund um Köln zijn comeback in het peloton na een pauze van zes weken. De Belgische kampioen verwacht er echter zelf niet al te veel van.

Na Gent-Wevelgem moest Arnaud De Lie de stekker uit zijn voorjaar trekken van zijn ploeg Lotto door teleurstellende resultaten. De Belgische kampioen zag zo voor het tweede jaar op rij zijn voorjaar mislukken.

Zes weken lang reed De Lie geen koersen, in de Rund um Köln maakt hij zijn comeback. Met zo'n 2000 hoogtemeters op 181 kilometer wordt het geen gemakkelijke koers, maar toch wordt er een massasprint verwacht.

De Lie tempert de verwachtingen

Of dat met De Lie zal zijn, valt echter af te wachten. Voor de Belgische kampioen wordt het vooral een ontdekkingstocht na zijn afwezigheid. "We hebben afgesproken om te zien hoe het loopt tijdens de wedstrijd, wat het gevoel in de benen is", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Kan De Lie meteen de benen hebben om te winnen in Keulen? De Lie kon er niet echt een antwoord op geven. Hij wil vooral het gevoel van weer in een peloton rijden ontdekken. En zich goed positioneren.

"Als ik hier in de eerste groep kan finishen, zal dat al een persoonlijke overwinning zijn", tempert De Lie toch wel stevig de verwachtingen. "Ik heb de voorbije weken enkel getraind."