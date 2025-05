Eerst vloekend in het peloton, maar Van Aert pakt toch emotionele zege dankzij opvallende tactiek

Voor Wout van Aert betekent zijn ritzege in de Giro zo ontzettend veel. Hij moest echter diep graven en ook zijn tactiek aanpassen om de Mexicaan Del Toro te kloppen.

Wout van Aert was niet met het idee opgestaan dat hij enkele uren later zou mogen zegevieren op de Piazza del Campo in Sienna. De beperkte ambities die hij had, leken ook al na een paar kilometer de prullenbak in te mogen.

Een kopgroep met De Bondt, Fretin en Hermans vertrok bijzonder makkelijk, Van Aert had de boot gemist. "Ik ben een uur aan het vloeken geweest in het peloton", onthult Van Aert bij Sporza. De droomzege leek er niet te komen.

Van Aert zette zich net voor de eerste gravelstrook op kop voor zijn ploeggenoot Simon Yates en deed het peloton zo in stukken breken. En dat heeft hem misschien wel de zege opgeleverd, want Van Aert kon daarna weer vrij koersen.

Van Aert moest tegen zijn natuur koersen

Hij reed weg met onder meer Bernal, maar moest in de laatste tien kilometer vooral afrekenen met toptalent Del Toro. De Mexicaan was zeker van de roze trui en dat gebruikte Van Aert om hem de kop op te dringen.

"Ik moest tegen mijn natuur in koersen vandaag", zegt Van Aert. "Het was moeilijk om zijn wiel te houden. Misschien dat de Strade-ervaring me ook hielp." Op de slotklim was Van Aert dan ook helemaal verzuurd, hij miste zelfs bijna een bocht.

"Er wordt me niet altijd koersintelligentie toegedicht, maar nu heb ik het toch slim aangepakt", kon Van Aert alweer lachen. Of hij nu vertrokken is voor meer, kon hij niet zeggen, maar deze zege pakken ze hem alvast niet meer af.