🎥KIJK: Wout van Aert bevrijdt zichzelf met ritzege in de Giro en reageert bijzonder emotioneel

Wout van Aert heeft een bijzonder mooie etappezege geboekt in de Giro. In de Strade Bianche-rit klopte hij de jonge Mexciaan Isaac Del Toro (21) en pakte zijn 50ste ritzege in zijn carrière.

Behalve in de eerste etappe was Wout van Aert een schim van zichzelf in de Giro. Hij moest telkens vroeg het peloton laten rijden en kon zijn inspanningen niet lang doortrekken. Hij was dan ook onzeker voor de Strade Bianche-rit.

Maar op de grindwegen van Toscane zagen we weer de beste Van Aert. Hij kraakte niet bergop en klopte de jonge Mexicaan Isaac Del Toro. "Deze overwinning betekent zoveel voor mij", vertelde Van Aert in het flashinterview.

"Het is moeilijk om uit te leggen. Het leek wel alsof het hier móést gebeuren, de plek waar mijn wegcarrière in 2018 echt begon." Van Aert werd toen derde in de Strade Bianche, toen hij net voor de top van zijn fiets viel.

"Deze zege, na een lange periode van droogte voelt zo ontzettend goed." Van Aert was ook lovend voor zijn concurrent Del Toro. "Hij reed erg sterk. Ik voelde me een beetje schuldig dat ik niet veel overnam, maar hij is natuurlijk een concurrent voor mijn ploegmaat Simon Yates."

"Ik moest het werk aan hem laten. Maar dan nog was het bijzonder hard om hem te kloppen. Hem volgen op de slotklim was de juiste optie, om dan in de laatste drie bochten een move te maken. Ik miste zelfs bijna die laatste bocht." Maar Van Aert hield stand en pakte de zege.