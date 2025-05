Patrick Lefevere weet wat er aan de hand is: "Vrees dat we daar bij De Lie ook zijn beland"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Arnaud De Lie beleefde alweer een voorjaar om snel te vergeten. Patrick Lefevere denkt te weten waarom het vierkant draait bij de Belgische kampioen.

Voor het tweede jaar op rij moest Arnaud De Lie de stekker uit zijn voorjaar trekken na Gent-Wevelgem door teleurstellende resultaten. De Belgische kampioen miste zo opnieuw de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Voor Patrick Lefevere is het niet onlogisch dat De Lie opnieuw niet presteerde dit voorjaar. Op zijn 23ste is De Lie het grote uithangbord van Lotto, samen met onder meer Lennert Van Eetvelt. Ook hij is nog maar 23 jaar.

Zorgt stevig loon voor druk bij De Lie?

Volgens Lefevere is dat te veel gewicht op de schouders voor iemand van 23. En Lefevere denkt ook dat het stevige contract van De Lie hem parten speelt. Want zelf deed Lefevere De Lie een stevig aanbod, hij denkt dat Lotto daar nog boven is gegaan.

En dat kan wel eens in het hoofd kruipen van De Lie. "In mijn ervaring heb ik het nooit anders geweten dan dat renners in de knoop slaan als er een disbalans is tussen wat ze presteren en wat ze verdienen", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Renners voelen die druk, ook al is het loon dat in het contract staat na ondertekenen een verworven recht volgens Lefevere. "Ik vrees dat we daar bij De Lie ook zijn beland", stelt de ex-CEO van Soudal Quick-Step.