Wout van Aert opnieuw met veel twijfels aan de start van graveletappe in de Giro

Wout van Aert staat met twijfels aan de start van de graveletappe naar Siena in de Giro. Het wordt opnieuw afwachten hoe het met zijn vorm gesteld zal zijn.

Samen met Tom Pidcock is Wout van Aert de enige renner in de Giro die ooit al eens de Strade Bianche won. Van Aert reed de Italiaanse koers vier keer en eindigde drie keer op het podium. Het is dan ook bekend terrein voor hem.

Van Aert doet het parcours heel graag, maar dan moet je er natuurlijk wel de benen voor hebben. De Toscaanse gravelwegen liegen namelijk niet. Toch denkt Van Aert dat er wel iets kan richting Siena.

Zaterdag probeerde hij enkele keren om mee te zitten in de ontsnapping, maar toen slaagde Van Aert er niet in mee te zitten en kwam hij met de gruppetto binnen. Wellicht om krachten te sparen voor zondag, want hij wil een gooi doen naar de zege.

Van Aert wil gooi doen naar zege in graveletappe

"Etappezege hoeft niet per se vanuit de vlucht, maar daar ligt volgens mij wel de grootste kan op winst. De kans is klein, toch kan het wel", tempert Van Aert wel de verwachtingen bij VTM Nieuws.



Van Aert zoekt nog altijd naar zijn beste benen in de Giro en die zijn zeker nodig op de Toscaanse gravelwegen. Hij had deze etappe aangeduid voor de Giro, maar vraag is maar hij kans maakt op een eerste zege in de Giro.