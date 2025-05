Zijn opdracht wordt nog lastiger dan verwacht: Gerben Thijssen heeft slechts één doel in graveletappe

Voor de sprinters wordt de graveletappe in de Giro overleven. Ook Gerben Thijssen vreest dat hij straks tegen de tijdslimiet zal moeten vechten op weg naar Siena.

De graveletappe in de Giro is voor heel wat renners de rit die ze zich vooraf met rood hebben omcirkeld als gevaarlijk. In de laatste 60 kilometer krijgen de renners zo'n 30 kilometer gravel voorgeschoteld.

Voor sprinter Gerben Thijssen wordt het overleven, vooral de steile beklimmingen zullen een uitdaging worden. Voor de Giro was zijn doel dan ook bijzonder helder wat de graveletappe betrof. "De tijdslimiet halen", zei hij bij HLN.

Valpartij maakt opdracht van Thijssen nog zwaarder

Thijssen is bezig aan zijn vierde grote ronde. In de Vuelta van 2020 en 2022 en de Tour vorig haalde hij de eindstreep niet. En voor Thijssen is de opdracht in deze Giro nog wat lastiger geworden deze week.

"Ik ben donderdag ook gevallen, dus het wordt nu een zaak om nog een dag te overleven", zegt Thijssen. Maandag staat er opnieuw een tweede rustdag op het programma, dinsdag is er een tijdrit van 28,6 kilometer.

In de graveletappe, net als in alle andere zware ritten, zal Thijssen hulp krijgen van zijn ploegmaat Gijs Van Hoecke om de tijdslimiet te halen. Afwachten of dat zal volstaan om de tweede rustdag te halen.