Beter dan Mathieu van der Poel: Wout van Aert geeft de Nederlander het nakijken

Wout van Aert moest zich vastbijten in het wiel van Isaac Del Toro in de slotkilometer, maar hield stand. Het leverde Van Aert ook een record op, waarmee hij Mathieu van der Poel van de troon stootte.

Op de Via Sante Caterina probeerde Isaac Del Toro om Wout van Aert te lossen, maar dat lukte de jonge Mexicaan niet. Het melkzuur zat tot achter de oren van Van Aert, maar hij weigerde om opnieuw tweede te worden.

Dat ging snel op de steile strook van zo'n 500 meter aan 13,7% gemiddeld, illustreren ook de cijfers. Del Toro en Van Aert reden de Via Sante Caterina op in 37 seconden, slechts twee seconden trager dan het record van Van Avermaet en Stybar in 2015.

Van Aert doet beter dan Van der Poel in 2021

Doordat Van Aert al vier keer de Strade Bianche had gereden, en nooit buiten de top vier eindigde, wist hij dat hij voorbij Del Toro moest net na de top. Iemand voorbij gaan in de laatste 300 meter richting de Piazza Del Campo is bijna onmogelijk door de dalende lijn.

Van Aert hield de Mexicaan af en pakte een emotionele zege in Siena. Mogelijk is Van Aert nu vertrokken in de Giro, want in de laatste 630 meter (van de voet van de beklimming tot de finish) zette Van Aert de beste tijd ooit neer op dat segment.

Van Aert deed er 1'19" over en snoept zo met drie seconden de KOM af van Mathieu van der Poel uit 2021. De Nederlander liet toen Alaphilippe achter op de beklimming en won toen de Strade Bianche.