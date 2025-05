Bondscoach Pauwels weet wat er aan de hand is met De Lie: "Altijd hetzelfde verhaal"

Arnaud De Lie lijkt op de dool. De Belgische kampioen moest bij zijn comeback na een pauze van zes weken na 40 kilometer alweer opgeven. Bondscoach Serge Pauwels weet wat er aan de hand is.

Na een opgave in Gent-Wevelgem haalde Lotto Belgisch kampioen Arnaud De Lie uit competitie. De Lie had er alweer een rampzalig voorjaar opzitten, waarin het vierkant draaide. Net als vorig jaar drong zich een break op.

Toen won De Lie na een pauze van een maand meteen drie van zijn eerste vier koersen. Nu was zijn comeback rampzalig. De Lie werd in de Rund um Köln na zo'n 40 kilometer gelost uit het peloton en gaf niet veel later op.

Pauwels weet wat probleem is bij De Lie

Wat is er toch aan de hand met De Lie? "Het is altijd een beetje hetzelfde verhaal", zegt bondscoach Serge Pauwels bij Wuyts & Vlaeminck. "Het gaat altijd over die brede basis die je moet hebben om te koersen."

"Daar is er iets mis gelopen, dat is duidelijk. En het is heel moeilijk in een seizoen om te resetten en dan de draad weer op te pikken. Vorig jaar is dat dan wel gelukt en is hij toch Belgisch kampioen geworden."

"Iemand met het talent van Arnaud De Lie, als die gewoon de drie basisdingen die een renner moet doen, nl. eten, trainen en rusten, goed doet, dan moet hij altijd competitief zijn in een wedstrijd zoals Rund um Köln. Het is geen rocket science."