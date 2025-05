Ploegmaats van Wout van Aert spreken vol lof en bewondering over hem na zege in de Giro

NIet alleen voor Wout van Aert zelf deed zijn overwinning in de Giro deugd, ook zijn ploegmaats bij Visma-Lease a Bike genoten. En hadden veel respect voor Van Aert.

Visma-Lease a Bike was er nog niet echt aan te pas gekomen in deze Giro. Van Aert werd in de eerste rit tweede, maar speelde daarna geen hoofdrol meer. Ook Kooij werd eens tweede in de sprint, in de andere sprint werd hij pas tiende.

Voor de Nederlandse ploeg was het vooral wachten tot Van Aert opnieuw op zijn best was. Die Van Aert was er nog niet geweest, maar Van Aert had deze rit voor de Giro wel aangeduid als een van zijn hoofddoelen.

Van Aert wint Giro-rit ondanks slechte voorbereiding

"We wisten dat het moeilijk was, maar ik heb nog nooit iemand gezien die zó zijn zinnen op iets kan zetten, zijn gedachten zó kan verzetten en er dan zó voor kan gaan", zegt ploegmaat Steven Kruijswijk bij Sporza.

Ook Wilco Kelderman was onder de indruk. Van Aert begon dus niet fit aan de Giro door ziekte tijdens zijn voorbereiding, maar won nu dus wel een bijzonder lastige etappe. "Het is gewoon superknap."

Het geloof in Van Aert is er echter altijd geweest bij Visma-Lease a Bike. "Natuurlijk wisten we dat hij dit kon. Hij heeft deze koers (Strade Bianche) al gewonnen, hé. Wout kan dit, maar alles moest goed vallen."