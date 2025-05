Tom Pidcock komt met excuses en reden voor teleurstellende prestatie in graveletappe

Tom Pidcock werd begin maart nog tweede in de Strade Bianche en was de topfavoriet voor de graveletappe in de Giro. De Brit moest echter tevreden zijn met de 15de plaats.

In de Strade Bianche was enkel Tadej Pogacar sterker dan Tom Pidcock, de Brit werd dan ook naar voren geschoven als de grote topfavoriet voor de graveletappe in de Giro. Maar hij kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. Pidcock zette zijn ploeg Q36.5 Pro Cycling op kop van het peloton om vluchters De Bondt, Fretin, Hermans, Groves, Van der Hoorn en Lamperti niet te veel ruimte te geven. Tot dan liep alles gesmeerd voor de Brit. Pech nekt Pidcock in graveletappe Maar op het gravel kende Pidcock heel wat pech. "Ik ben gevallen en twee keer lek gereden", schreef de Brit op zijn sociale media. "Ik hou nog steeds van deze etappes in grote rondes, zelfs als het niet zo gaat als ik wil." "Chapeau voor hoe mijn team heeft gereden reed, sorry dat het niet ging zoals we wilden", besloot de Pidcock zijn bericht nog. Samen met Roglic moest Pidcock zo'n 40 kilometer achtervolgen en kwam hij op ruime afstand van Wout van Aert over de streep. Pidcock werd uiteindelijk vijftiende op 2'22". In het klassement staat de Brit nu 16de op 3'35" van Del Toro, maar dinsdag staat er een tijdrit van 28,6 kilometer op het programma en dat is zeker niet zijn specialiteit. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ᵀᴼᴹ ᴾᴵᴰᶜᴼᶜᴷ (@tompidcock)