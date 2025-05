Tweede in de eerste rit, daarna helemaal weggezakt: Zonneveld weet waarom Van Aert veel tijd nodig had

De kop is er eindelijk af voor Wout van Aert in de Giro. In de graveletappe naar Siena klopte hij de jonge Mexicaan Isaac Del Toro in een beklijvend duel.

Voor Wout van Aert was de Giro nog goed begonnen met een tweede plaats in de eerste etappe. Daarna zakte Van Aert echter ver weg in de Giro, waarin hij nooit meer in de buurt kwam van een etappezege.

Al was het voor Thijs Zonneveld niet verrassend. "In die eerste etappe is hij zichzelf echt voorbijgereden", zei hij bij Kop over Kop op Eurosport. En dat was dus duidelijk merkbaar de dagen daarna.

Van Aert had veel tijd nodig om zichzelf te worden in de Giro

"Als je ziet hoe slecht hij was in de tijdrit. En op die eerste langere klim (in de derde etappe, nvdr.) werd hij er af gereden toen het peloton nog uit 120 man bestond. Dat was een week geleden. En nu wint hij één van de lastigste ritten in de Giro. Petje af."

Volgens ex-renner Bobbie Traksel deed Van Aert het echter goed de voorbije week door telkens vroeg te lossen uit het peloton. Daardoor heeft hij zich niet geforceerd en wachtte hij geduldig zijn kans af.

"Hij heeft juist op tijd ingezien dat hij zo'n dagen energiezuinig moet zien door te komen." Net voor de tweede rustdag kon Van Aert er zo nog eens alles uitpersen om toch zijn eerste etappe te winnen in de Giro.