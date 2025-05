Enorm grote verrassing in de Giro: Wout van Aert kan er niet voor zorgen, nu viert Nederland een wielerheld

De Lage Landen kunnen opnieuw een wielerheld vieren. Deze keer is het niet Wout van Aert maar wel Daan Hoole.

Roglic was al gevallen tijdens de training: dat was al een waarschuwing voor zichzelf en alle andere renners dat het gevaarlijk kon worden op het natte wegdek. Tot het eerste groepje interessante renners die vroeg vertrokken, behoorden Hoole, Hayter en Affini. Die laatste twee wisten zo al snel dat ze het niet zouden halen, want Hoole zette een kanontijd neer.

Met Van Aert en Tarling vertrokken er in Lucca twee grote namen kort na elkaar. Van Aert had zijn dag niet. Wie na zijn straffe overwinning in Siena op een even succesvol vervolg, kwam bedrogen uit. Het was niet even ramzalig als in de vorige tijdrit, maar tegelijkertijd speelde hij ook geen grote rol van betekenis. Een tweede ritzege zal er in een rit in lijn moeten komen.

Hoole haalt het van Tarling

Daarna brak de strijd om de ritzege los. Daan Hoole haalde het verrassend. Toen bleek dat zijn tijd beter was dan die van Tarling, wist iedereen al wel hoe laat het was. De kans was wel heel klein dat iemand daar nog onder zou duiken. Het bleek wel dat Roglic zijn zin voor lef terug had gevonden: hij zette nog de beste tijd neer van alle klassementsmannen.

Nochtans was Juan Ayuso ook goed onderweg. Hij had zeker meer risico's genomen als hij eerder was kunnen vertrekken en de baan nog niet zo glad lag. Dat was iets waar meerdere klassementsrenners wellicht last van hadden. Zo waren de omstandigheden ook wel voor alle klassementsrenners hetzelfde. Zo is dat wel min of meer een gelijke strijd.

Ayuso nadert op Del Toro

Hoole kroonde zich dus tot ritwinnaar: hij was zeven seconden sneller dan Tarling en tien seconden sneller dan Hayter. Van Aert eindigde uiteindelijk zestiende. Del Toro blijft aan de leiding, maar zijn ploegmaat Ayuso is toch al genaderd tot op 25 seconden.