Ploegleider Maxime Monfort onthult wat toptalent Thibau Nys nog moet of kan leren

Thibau Nys is op zijn 22ste al heel goed en is uitgegroeid tot één van de toptalenten uit de nieuwe generatie. Om zijn volledige potentieel ook waar te maken, moet hij nog enkele dingen leren.

Het is in de carrière van Thibau Nys als wegwielrenner al heel hard gegaan. Vorig jaar waren er die talrijke overwinningen in rittenkoersen, met als kers op de taart de eindzege in de Ronde van Hongarije. Daar breidde hij dit jaar een vervolg aan met winst in de GP Miguel Indurain en een erg geslaagde campagne in de Ardennenklassiekers.

Ze koesteren bij Lidl-Trek het talent van Thibau Nys, maar het is maar normaal dat er op zijn 22ste nog dingen zijn die hij nog beter kan doen. Ploegleider Maxime Monfort weet wat Thibau Nys nog moet leren om beter te doen. "Gewoon een beetje het positioneren. Hij rijdt graag achteraan in het peloton, op een moment dat hij zich zou kunnen sparen met zijn ploegmaats."

Thibau Nys kan zijn ploeg nog meer gebruiken

In het moderne wielrennen is het van groot belang om als renner een sterke ploeg om je heen te hebben. Het is dan ook wel een kunst om een goede samenwerking op poten te zetten en dat ook volledig uit te spelen. "We hebben een ploeg die altijd goed in positie rijdt. Hij kan nog meer de ploeg gebruiken." Daar zullen ze zeker nog aan sleutelen.

Het allerbelangrijkste is dat Thibau Nys nu al een enorm goed niveau haalt. Alle andere dingen kunnen hier en daar nog bijgeschaafd worden, na elke wedstrijd kunnen er wel lessen getrokken worden. Als de juiste dingen meegenomen worden naar de toekomst, zal het ongetwijfeld helemaal goedkomen. "Dat zijn alleen maar details die een verschil kunnen maken op het einde van een koers."

Thibau Nys rijdt in principe Tour de France

De verwachting is ook dat Nys dit jaar voor het eerst de Tour de France zal rijden. Van die ervaring zal hij ongetwijfeld ook veel leren.