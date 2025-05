Wout van Aert keert zijn kar na succes en onthult plots een volledig nieuw (of is het een oud?) doel voor volgende jaren

Zijn succes in de Giro heeft Wout van Aert iets doen beseffen. Hij gaat het geweer van schouder veranderen en opnieuw een doel maken van de Strade Bianche.

Dat is op basis van zijn capaciteiten alleen maar logisch. Van Aert hoort zeker tot de specialisten uit het peloton als het gaat om het off road werk en het rijden over grindwegen. Het is niet voor niets dat hij de gravelrit had aangekruist als één van de mogelijkheden op winst in de Giro. Die verliep immers grotendeels over het Strade Bianche-parcours.

Laat de Strade Bianche nu net de koers zijn waar Wout van Aert zijn doorbraak als wegrenner beleefde met een derde plaats in 2018. In de jaren daarna behoorde hij telkens tot de hoofdrolspelers in Siena, met een derde, een eerste en een vierde plaats. Zijn overwinning in 2020 was uiteraard het summum van zijn deelnames aan de Strade.

Laatste Strade-deelname dateert van 2021

Die deelnames zijn er in recente tijden niet meer geweest. Het is al van 2021 geleden dat Van Aert nog eens aan de start stond. Daarna sloeg hij vier edities op rij over. Dat deed Van Aert dan om zich meer te kunnen richten op andere doelen, maar het is toch zonde om zo'n mooie koers links te laten liggen als die zo goed aansluiten bij je kwaliteiten.

Daar kreeg Van Aert ook een vraag over tijdens zijn persconferentie op de tweede rustdag van de Giro. "Het was de afgelopen jaren geen gemakkelijke keuze om de Strade Bianche niet te rijden", onderstreept Van Aert. "Mijn ritzege in de Giro heeft mij de bevestiging gegeven dat de Strade een koers is waar ik een doel van wil maken."

Strade Bianche keert terug op planning Van Aert

De Strade Bianche keurt in de toekomst dus terug op de planning van Wout van Aert als één van de doelstellingen doorheen het seizoen. Ze mogen hem daar meer dan waarschijnlijk aan de start verwachten in 2026.