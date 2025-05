Wout van Aert reageert op de woorden van vrouwlief Sarah De Bie: "Dan komen zo'n gevoelens bij haar naar boven drijven"

Wout van Aert heeft maandag de pers toegesproken over alle ontwikkelingen in de Giro. Ook de woorden van vrouwlief Sarah kwamen aan bod.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws vertelde Sarah na de zege van Wout in Siena dat hij zich de afgelopen maanden wel eens afvroeg of alle opofferingen nog de moeite waard waren en reageerde de renner hierop tijdens zijn persbabbbel. "Het waren geen woorden die overdreven werden door de emotie van het moment", verzekert hij.

"Het is deze winter echt niet gemakkelijk geweest. Je kan eens hard vallen waardoor het sowieso moeite kost om terug te keren, maar die val in de Vuelta van vorig jaar kwam zeer snel na die val in Dwars door Vlaanderen. Toen ik daar in de Vuelta op de grond lag, had ik het gevoel dat alle energie uit mijn lijf stroomde, omdat ik meteen besefte dat er weer een lange revalidatie stond te wachten."

Moeizame revalidatie voor Van Aert

Het moet mentaal een harde klap zijn als dat zo doordringt. "Die revalidatie is met veel ups en downs gegaan. Wanneer het dan niet goed ging, zijn er echt momenten geweest dat ik dacht: "Ik steek hier zo veel energie in en ik krijg er eigenlijk te weinig voor in ruil." Ook toen ik nadien weg van huis was voor stages en koersen, en het nog steeds niet vlotte zoals ik wou, waren momenten dat ik het moeilijk had."

Hoewel haar man op die momenten niet thuis was, heeft Sarah De Bie waarschijnlijk wel gemerkt hoe lastig Wout het had in gesprekken. "Sarah heeft dat ook zo aangevoeld, en dan komen zo'n gevoelens tijdens het moment van euforie als zondagavond ook bij haar naar boven drijven." Die zege in de Giro betekent dus niet enkel veel voor Wout maar voor zijn hele gezin.

Van Aert kon zege vieren met vrouw en kinderen

Van Aert stak het dan ook niet onder stoelen of banken dat het voor hem extra speciaal was dat zijn vrouw en kinderen erbij waren aan de aankomst.