Wout van Aert stond op de rand van opgeven: "Toen moest het keren, of mijn Giro was over..."

Zijn zege in de Giro heeft vooral mentaal voor een opsteker gezorgd bij Wout van Aert, want hij dacht vorige week wel degelijk aan opgeven. Nu ziet hij enkele kansen om nog eens toe te slaan.

Wout van Aert begon aan de Giro met een tweede plaats in de openingsetappe, maar daarna had hij het bijzonder moeilijk. Van Aert moest in de derde etappe vroeg lossen bergop en kon ook zijn werk niet doen voor Kooij als lead-out in de vierde etappe door slechte benen.

Het niveau van Van Aert leek slechter in plaats van beter te worden. Na de vierde rit heeft hij zich dan ook de vraag gesteld of het nog wel zin had om verder te rijden in de Giro. Ook aan tafel bij zijn ploegmaats was Van Aert stiller en meer teruggetrokken dan normaal.

Van Aert gaf bijna op in de Giro

"Ik heb toen ook letterlijk gezegd tegen de ploegleiding dat het in de vijfde rit echt moest keren, of mijn Giro was over...", geeft Van Aert toe bij VTM Nieuws. In die vijfde etappe had Van Aert niet zijn beste benen, maar hij zag weer normaal af en niet alles deed pijn achteraf.

Daar kwam de klik voor Van Aert, maar dat hij enkele dagen later al de graveletappe zou winnen, dat had hij ook zelf niet zien aankomen. Van Aert wil niet zeggen dat hij nu vertrokken is, maar hij ziet wel nog kansen in deze Giro.

"In de rit van vrijdag met aankomst in Vicenza is de finale best lastig en hoop ik er zelf te kunnen sprinten. In de slotweek ligt er een overgangsrit (rit 18, nvdr.), waar het een sprint kan worden, maar even goed een vlucht kan wegrijden."