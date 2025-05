Belgen gunnen Wout van Aert nog een ritzege in de Giro, maar zien hem één iets liever niet doen

Wout van Aert won in Siena de negende etappe in de Tour, maar er liggen nog wel wat kansen voor hem. Al hopen andere Belgen vooral dat hij zich in hun ritten afzijdig houdt.

De Giro is halfweg en Wout van Aert zorgde tot nu toe voor één Belgische ritzege. Er rijden nog twaalf andere Belgen mee in de Giro, maar de grootste kans op een tweede Belgische ritzege ligt wellicht nog altijd bij Van Aert.

Al zijn er natuurlijk wel nog kanshebbers. Milan Fretin kwam in Napoli al dichtbij een ritzege met een tweede plaats. "Natuurlijk ben ik in de Giro om een rit te winnen, maar ik moet ook niet te streng zijn voor mezelf", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Als Belg is Fretin ook een supporter van Van Aert. "Het zou mooi zijn als hij nog eens wint, zolang het maar geen sprintetappe is." Fretin hoopt dan natuurlijk zelf om de beste te zijn, in de Ronde van Algarve klopt hij onder meer Van Aert al in de sprint.

Thijssen hoopt op plek in de top tien

Ook Gerben Thijssen ziet Van Aert nog eens toeslaan in de Giro, maar hoopt ook zelf nog eens te scoren. In de eerste tien ritten lukte hem dat niet, een achttiende plaats in de vierde etappe is voorlopig het beste resultaat van Thijssen in deze Giro.

Al had hij wel zijn redenen. De ene keer zat Thijssen te ver, een andere keer kwam hij ten val. Vooral donderdag in Viadana hoopt Thijssen zich goed te kunnen plaatsen, hij mikt minstens op een plek in de top tien.