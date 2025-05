Jurgen Foré wijst naar revalidatie van Remco Evenepoel: "Als ploeg betaal je een stevig salaris..."

Remco Evenepoel wordt aan een vertrekt gelinkt bij Soudal Quick-Step. CEO Jurgen Foré wijst echter naar het contract van Evenepoel en wil nu vooral aan presteren denken met de olympische kampioen.

Remco Evenepoel werd de voorbije weken meermaals gelinkt aan een vertrek bij Soudal Quick-Step deze winter. De olympische kampioen zou in de belangstelling staan van INEOS Grenadiers, maar ook Red Bull-BORA-hansgrohe zou interesse tonen.

Evenepoel zou volgens geruchten na de Tour nadenken over zijn toekomst. En dat terwijl hij eigenlijk nog een contract heeft tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step. Dat benadrukt ook CEO Jurgen Foré.

Volgens Foré moeten beslissingen over een contract niet nu genomen worden en moet er vooral gefocust worden op koersen. Want Evenepoel komt net uit een lange revalidatie van enkele maanden.

Foré wil vooral aan koersen denken met Evenepoel

"We hebben hem vijf tot zes maanden betaald om hem te ondersteunen bij zijn revalidatie en hem terug te brengen. Als team betaal je een flink salaris voor een renner om hem te helpen terug te komen, en dat hebben we gedaan", zegt hij bij Daniel Benson.

En daarvooor wil de ploeg nu iets terug. "Nu is het tijd om ons te concentreren op de koers. Als hij in het team zit, is het kalm, rustig, gaat hij op hoogte en wedstrijden, dus hij doet alles wat hij moet doen. Dat doen we ook, dus voorlopig ligt alleen het contract op mijn tafel, en de einddatum daarvan is eind december 2026."