Mads Pedersen en ploegmaat Ciccone verklaren vreemde rol van de Deen in elfde rit van de Giro

De vluchters leken gewonnen spel te hebben in elfde rit van de Giro, maar daar besliste Mads Pedersen anders over. Zijn ploegmaat Ciccone kon het werk niet afmaken, Carapaz was namelijk de sterkste.

Lidl-Trek was heel actief in het begin van de elfde etappe en samen met ploegmaat Matias Vacek zat Mads Pedersen ook in de vlucht, maar op de beklimming van San Pellegrino (13.8 km aan gemiddeld 8.8%) moesten ze allebei passen.

"Het was de eerste echte klim van de Giro en we hadden het plan om met Mads en Vacek mee te zitten in de ontsnapping", zei Giulio Ciccone na afloop bij Eurosport. "Na de lange klim bekeken we de situatie opnieuw en ik denk dat we heel goed in de wedstrijd zaten."

Na die lange beklimming namen vijf vluchters een voorsprong van zo'n drie minuten, tot Pedersen zich op kop van het peloton zette. De Deen bracht het verschil bijna in zijn eentje terug tot 50 seconden, waardoor de klassementsrenners toch nog voor de zege konden strijden.

Pedersen reed op kop voor Ciccone

Waarom deed hij dat? "Ik doe gewoon mijn job. Als mijn ploegleider me vraagt om op kop te rijden, dan doe ik dat. Hij is mijn baas. Natuurlijk zou ik iemand als Plapp (die in de vlucht zat, nvdr.) graag opnieuw zien winnen. Maar iemand anders betaalt mijn loon", lachte de Deen.

"We kennen Mads", zei Ciccone nog. "Hij kwam naar mij en vroeg hoe mijn benen waren. Ik zei dat ik me goed voelde en toen is hij naar voren gereden om op kop te rijden. Zo kon hij me helpen om de rit te winnen."

Ciccone kon het werk van Pedersen niet afmaken. Carapaz sprong weg op 9 kilometer van de streep en won met tien seconden voorsprong, Ciccone verloor de sprint om de tweede plaats van roze trui Del Toro.