Rennersvrouw herkent verhaal Sarah De Bie en deelt eigen ervaringen: "Het grote verschil met Wout?"

Sarah De Bie, de vrouw van Wout van Aert, vertelde na zijn overwinning in Siena dat het bijzonder moeilijke maanden voor hen waren geweest. Maar ook andere renners, die veel minder verdienen, hebben het ook moeilijk.

"Na het pakkende interview met Sarah De Bie na Wouts indrukwekkende overwinning in Siena, voelde ik de nood om als medewielrennersvrouw ook even mijn stem te laten horen", zegt Friedel Guldemont, de partner van Alex Colman op Facebook.

"Niet als reactie, maar als aanvulling. Uit steun, maar ook om een stukje herkenbaarheid te delen. De emoties, de zorgen, de intense trots – ze zijn ons maar al te bekend. De ontlading van een overwinning, zeker na zoveel tegenslag, is immens."

"De gunfactor voor Wout en zijn gezin is terecht heel groot. Het beeld dat Sarah schetste van het ‘elke keer oplapwerk’, de druk die torenhoog is, het vechten om telkens terug te keren … het raakte me. Want het is de realiteit van zovelen in deze sport, ook van ons."

Verschil tussen Wout van Aert en Alex Colman

"Wat veel mensen niet zien of begrijpen, is wat het écht betekent om te leven naast een wielrenner. Mijn partner Alex is vorig jaar ook drie keer zwaar ten val gekomen. Het grote verschil tussen Wout en Alex?

"Wout heeft zijn plek, zijn carrière, zijn zekerheid. Alex rijdt voor Team Flanders-Baloise, een pro-continentale opleidingsploeg. Na de eerste twee jaren wordt het contract slechts jaarlijks verlengd."

"Jongens als Alex verdienen het minimum, vergelijkbaar met een beginnend leerkracht – met dat verschil dat ze zelf nog vaak materiaal, stages en omkadering moeten bekostigen. En ondertussen worden ze beoordeeld alsof ze elke week een monument moeten winnen."