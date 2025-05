Tom Dumoulin begrijpt voormalig toprenner en concurrent niet: "Vind dat echt jammer"

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome werd deze week 40 jaar. De Brit rijdt nog altijd mee in het peloton, maar dat begrijpt ex-renner Tom Dumoulin niet.

Sinds zijn zware valpartij tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné in 2019 is Chris Froome nooit meer de oude geworden. De Brit maakte in 2021 nog de overstap naar Israel-Premier Tech, maar presteerde daar nog amper.

Toch denkt Froome nog niet aan stoppen. De Brit zei dit jaar na de Tour of the Alps dat hij misschien nog een jaartje wil doorgaan. En hij droomt ook nog altijd van deelname aan de Tour of de Vuelta, al lijkt dat niet realistisch.

Durft Froome niet stoppen met koersen?

Tom Dumoulin denkt dat Froome te bang is om te stoppen met koersen. "Ik vind het persoonlijk jammer dat hij blijft koersen”, zegt Dumoulin in De Grote Plaat. "Ik gun hem zijn lol. Als hij er nog plezier uithaalt, wie ben ik dan om hem zijn lol te ontnemen?"

Maar toch kan Dumoulin zich niet voorstellen dat Froome nog plezier haalt uit koersen. "Het lijkt alsof hij blijft fietsen uit gewoonte en bang is om te stoppen. Hij verdient natuurlijk nog lekker. Maar dan denk ik, heeft hij dat nodig?"

"Hij heeft bijna tien jaar lang miljoenen per jaar verdiend. Ik weet niet hoeveel huizen je nodig hebt om in te wonen? Dat hij nu op dit niveau rondrijdt, haalt voor mij de glans er wel wat af. Eigenlijk is dat al het geval sinds zijn val in 2019. Hij is nooit meer op niveau geweest."