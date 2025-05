Wout van Aert is scherp voor de organisatie van de Tour na aanpassing van de slotrit

De organisatie van de Tour stuurt het peloton in de slotrit drie keer over de beklimming van Montmartre. Na Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard is ook Wout van Aert geen fan.

De organisatie van de Tour wil wat meer animo in de slotrit van de Tour en heeft daarom de beklimming van Montmartre opgenomen in het parcours. Drie keer in de laatste 40 kilometer, met de laatste beklimming op amper 6 kilometer van de streep. Voor Wout van Aert opent de vernieuwde slotrit perspectieven voor klassieke renners zoals hij, ook al won Van Aert in 2021 al de massasprint op de Champs-Élysées. Maar toch is Van Aert ook kritisch voor de wijziging. "Ik ben er niet helemaal een fan van", zegt Van Aert bij Sporza. "Ik denk dat het een gevaarlijke rit zal worden." Volgens Van Aert wordt er voorbij gegaan aan het feit dat het peloton tijdens de Spelen slechts uit 50 renners bestond. Tijdens de Tour zal dat natuurlijk anders zijn, waardoor er veel chaos en stress zal zijn in het peloton. "Dan vind ik het jammer dat we dat gaan opzoeken", is Van Aert kritisch voor de organisatie van de Tour. Van Aert begrijpt wel dat de organisatie tijdens de Spelen heeft gezien dat de beklimming van Montmartre mooie beelden opleverde. "Maar de voorbije jaren is veiligheid toch steeds meer een thema geworden en daar wordt met deze keuze voor Montmartre aan voorbijgegaan."