Na een maand zonder koersen moet Kopecky weer aan de bak: hoe gaat het met haar?

Vandaag start de Ronde van Burgos voor vrouwen. Ook onze landgenote Lotte Kopecky staat er aan de start.

Lotte Kopecky gaat vandaag van start met de voorbereiding op de Tour de France Femmes. Die start op 26 juli. De eerste grote voorbereidingskoers is de Ronde van Burgos.

De rittenkoers wordt over vier dagen gereden. Op 27 april kwam onze landgenote voor het laatst in actie. Dat was in Luik-Bastenaken-Luik. In 2022 reed ze al in Burgos. Toen won ze een etappe en pakte ze de puntentrui.

“Ik heb veel goesting om terug te koersen. Het voorjaar heb ik afgesloten met een relatief positief en fris gevoel”, vertelt ze in een mededeling van haar team SD-Worx Protime.

“Dat frisse gevoel kwam omdat ik minder gekoerst heb dit seizoen. Ik heb een week tijd genomen om alles mentaal te laten bezinken en dan ben ik meteen de fiets terug opgesprongen. Ik ben ondertussen ook al een week in Spanje, waar ik een goede trainingsstage achter de rug heb.”

Kopecky ziet alvast de nodige mogelijkheden. “De eerste twee ritten zijn misschien wel een kans om te scoren en ook de tijdrit moet me liggen”, zegt Kopecky. “De voorlaatste etappe met de slotklim Picon Blanco (7,8 kilometer aan 9% gemiddeld) wordt het vooral kijken hoever ik kan komen.”

Dat moet hoe dan ook een eerste mooie graadmeter worden richting de Tour de France. “Het is ergens wel een vraagteken hoe ik die zal verteren en net daarom is het een goede test om te kijken waar ik sta op zo'n lastige klim”, besluit ze.