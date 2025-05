Stuyven en Van Baarle op weg naar Soudal Quick-Step? CEO Foré reageert mysterieus

Achter de schermen worden al heel wat transfers geregeld in het wielrennen. Onder meer aan Soudal Quick-Step worden enkele opvallende renners gelinkt.

Het was in heel wat klassiekers dit voorjaar zoeken naar renners van Soudal Quick-Step. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was Yves Lampaert telkens de beste renner met een 38ste en 28ste plaats.

Hij is wel einde contract en wordt ook bij andere ploegen genoemd, onder meer Q36.5 Pro Cycling. Soudal Quick-Step wil echter weer een prominentere rol spelen in de klassiekers en wil zich stevig versterken.

Onder meer Edward Planckaert (30 jaar, Alpecin-Deceuninck), Cériel Desal (25 jaar, Wagner-Bazin WB), Dylan van Baarle (33 jaar, Visma-Lease a Bike) en Jasper Stuyven (33 jaar, Lidl-Trek) worden aan Soudal Quick-Step gelinkt.

Stuyven en Van Baarle naar Soudal Quick-Step?

CEO Jurgen Foré lijkt wel open te staan voor de komst van Stuyven en Van Baarle. "Het zijn interessante renners. Het zijn allebei goede renners en klassiekerwinnaars", zegt Foré bij Daniel Benson.

"Jasper is meer een puncher, maar Dylan kan ook goed zijn in grote rondes. Ze zijn erg interessant. Ik kan er niet veel over zeggen, maar ze zijn interessant", besluit Foré nog.