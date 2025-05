Gezin Van Aert laatste dag aanwezig in de Giro: Georges de reden waarom ze terugkeren naar België

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sinds zijn zege in de gravelrit in Siena kan Wout van Aert rekenen op de steun van zijn vrouw en kinderen. Vandaag zijn ze echter voor het laatst aanwezig in de Giro.

Sinds vorige week zaterdag zijn vrouw Sarah en zoontjes Georges en Jerome in Italië om Wout van Aert te steunen. Zondag aan de aankomst in Siena, toen Van Aert voor het eerst in bijna acht maanden won, zag hij hen voor het eerst.

Voor en na de etappes kan Van Aert zijn gezin even zien, maar ook dat blijft nog altijd beperkt. Onder meer tijdens het losrijden na een etappe had Van Aert even de tijd om hen te zien. Dat kan straks nog één keer.

De aankomst ligt na een bijna vlakke etappe in Vicenza. Op 20 kilometer van de streep is er een eerste passage over de streep, waarvan de laatste 800 meter gaan steil omhoog met een gemiddelde stijgingspercentage van 10% en een piek tot 12% op 350 meter van de streep.

Georges wil schoolfeest niet missen

"Het is een finale en aankomst die mij moet liggen", zegt Van Aert bij HLN. En daar zullen vrouw Sarah en zoontjes Georges en Jerome hem dus nog een laatste keer opwachten. Daarna vertrekken ze weer naar België.

Want er staat dit weekend in Herentals een schoolfeest op het programma en dat wil Georges niet missen. In de derde week van de Giro, waarin er weinig kansen liggen voor Van Aert, zal hij dus niet op de steun van zijn gezin kunnen rekenen.