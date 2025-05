'Weinig vertrouwen in Uijtdebroeks? Visma-Lease a Bike wou nieuwe kopman voor het rondewerk'

Toen Visma-Lease a Bike eind 2023 Cian Uijtdebroeks binnenhaalde, werd hij gezien als een van de kopmannen voor het rondewerk naast Jonas Vingegaard. Ondertussen lijkt dat vertrouwen stevig gezakt te zijn.

In september 2023 werd Cian Uijtdebroeks knap achtste in de Vuelta, zijn eerste grote ronde bij de profs. Dat deed hij in het shirt van BORA-hansgrohe, maar enkele maanden later maakte hij dus de overstap naar Visma-Lease a Bike.

Bij de Nederlandse ploeg kwam Uijtdebroeks vorig jaar aan de start van de Giro en de Vuelta, maar moest hij telkens opgeven. In de Giro door ziekte, in de Vuelta had hij last van een verdovend gevoel in zijn benen.

Die problemen leken deze winter opgelost te zijn en Uijtdebroeks begon dan ook goed aan het seizoen. Maar in Tirreno-Adriatico staken ze opnieuw de kop op, na een korte comeback in april staat Uijtdebroeks inmiddels alweer een maand aan de kant.

Mas sloeg aanbod van Visma-Lease a Bike af

Visma-Lease a Bike zou volgens het Spaanse MARCA dan ook gedacht hebben aan Enric Mas (30) gedacht hebben als kopman naast Vingegaard voor het rondewerk. De Spanjaard stond al vier keer op het podium van de Vuelta.

Mas sloeg het bod van Visma-Lease a Bike echter af en tekende een nieuw contract bij Movistar tot eind 2029. De Spanjaard rijdt dit jaar opnieuw de Tour en de Vuelta, waar hij een uitdager wordt van Evenepoel voor het podium.