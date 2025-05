Wereldkampioene Lotte Kopecky blijft bij haar standpunt: "Zal ik niet doen"

Lotte Kopecky is in de Ronde van Burgos begonnen aan haar voorbereiding op de Tour. De wereldkampioene test er onder meer haar benen bergop, al zal zich nooit volledig transformeren naar een klimster.

In de eerste etappe van de Ronde van Burgos pakte Lotte Kopecky door haar derde plaats al meteen vier bonificatieseconden. Straks in de tweede etappe staat er weer een sprint op het programma, met Lorena Wiebes weer als topfavoriete.

Dit weekend volgt dan het zwaartepunt van de Ronde van Burgos. Zaterdag eindigt de etappe op de Picón Blanco (8.2 km aan gemiddeld 9.1%), zondag staat er nog een vlakke tijdrit van 9,41 kilometer op het programma.

Kopecky klaar voor test bergop in Burgos?

Voor Kopecky is vooral de aankomst bergop een eerste test voor de Tour over zo'n twee maanden. In 2023 werd Kopecky al eens tweede in de Tour, maar toen zonder specifieke voorbereiding. Dat doet ze nu wel.

"Ik zal mezelf niet volledig transformeren tot klimster", zegt Kopecky wel bij Het Nieuwsblad. "Ik zou graag de rest van mijn carrière nog op een goede manier afronden." Maar hoe ver staat Kopecky met haar voorbereiding?

"We werken in alle opzichten toe naar de Tour en kijken op alle vlakken hoe we haar zo goed mogelijk in de Tour kunnen krijgen", zegt ploegleider Christian Kos nogal mysterieus. De benen van Kopecky zullen moeten spreken.