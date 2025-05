Wout van Aert krijgt niet alleen lof na zege van Olav Kooij: "Als je dit doet in de Tour..."

Met een lead-out van zo'n 700 meter zette Wout van Aert zijn ploegmaat Olav Kooij bijna perfect af in de sprint. Toch liep niet alles goed en mocht Kooij ook van geluk spreken dat hij won.

Bij de vorige twee sprints in de Giro vonden Wout van Aert en Olav Kooij elkaar niet perfect in de sprint. In Lecce had Van Aert de benen niet om een lead-out te doen, in Napoli was er die vreemde uitval van Van Aert in de laatste kilometer.

In de twaalfde etappe was het wel prijs voor de Nederlander. Kooij was dan ook lovend voor Van Aert. "Toen hij versnelde in de laatste kilometer, dacht ik: ‘dit is misschien iets te vroeg’. Maar het is Van Aert, die kan zo’n inspanning wel lang volhouden."

Toch foutje Van Aert in de lead-out voor Kooij?

Toch zag ex-renner Bobbie Traksel nog ruimte voor verbetering. "We lijken wel azijnpissers, want de lead-out van Van Aert is wel fenomenaal. Maar als je dit in de Tour de France doet, win je niet", zei hij bij Kop over Kop op Eurosport.

"Hij moet zeker meer naar rechts de boarding aanhouden", zegt Traksel over Van Aert. "Gelukkig voor hem kunnen de mannen achter hem die versnelling gewoon niet houden." Kooij liet zich ook een beetje insluiten door Van Uden die zijn sprint van ver inzette.

"Als er iemand van achteruit kan komen en die neemt twee of drie snelle mannen mee… Kooij heeft ook wel het geluk dat er veel snelle mannen niet aanwezig zijn in deze Giro", vulde Thijs Zonneveld nog aan.