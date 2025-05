🎥 In het wiel van Mathieu van der Poel: bekijk deze prachtige beelden uit Nove Mesto

Mathieu van der Poel komt zondag in actie in het mountainbiken. Er doken prachtige beelden op van de Nederlander tijdens een trainingssessie.

Mathieu van der Poel maakt zich op voor een spectaculaire terugkeer in het mountainbiken. Zondag zal hij deelnemen aan de Wereldbekerwedstrijd in Nove Mesto.

Dit is de enige MTB-wedstrijd die hij rijdt voor de Tour de France. Van der Poel heeft het parcours al verkend, en dat deed hij niet alleen. Puck Pieterse, wereldkampioene en teamgenoot bij Alpecin-Deceuninck, nam hem mee op een verkenningsronde.

Zij legde alles vast op video, vanuit het wiel van Van der Poel en dat leverde mooie beelden op. Die postte de renster achteraf op haar Youtubekanaal zoals ze altijd doet.

In de video van meer dan 13 minuten zie je Pieterse en Van der Poel, in het gezelschap van Sam Gaze het parcours verkennen. Je kan de video hieronder integraal bekijken.

De wedstrijd met Van der Poel is zondag helaas niet te volgen op Eurosport of de VRT. Een mogelijkheid is dat het uitgezonden wordt op het Youtubekanaal van de UCI, maar dat is nog niet zeker.