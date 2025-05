Wout van Aert geeft nu al forfait voor begin juni: dit wordt zijn vervanger

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eerder dit jaar kondigde Wout van Aert Red Bull Vél'Eau in Kortrijk aan. Onze landgenoot zal echter niet van de partij zijn.

Voorbijgangers spotten Wout van Aert eventjes geleden met een waterfiets op de Leie in Kortrijk. Enkele dagen later werd duidelijk dat hij een promofilmpje aan het opnemen was voor Red Bull Vél’Eau.

35 duo’s moeten zich aan een drijvend parcours over de Leie wagen met de bedoeling niet in het water te belanden. Dat moeten ze doen met een zelfgebouwd voertuig. Snelheid en creativiteit zijn de grote waardemeters.

Het evenement gaat op zondag 8 juni door. De presentatie wordt verzorgd door niemand minder dan Koen Wauters, Tom Waes en Lies Vandenberghe, zo maakte Red Bull deze week bekend.

In de jury zitten grote namen als Tom Boonen en YouTube-fenomeen Timon Verbeeck. Average Rob en zijn broer Arno zijn dan weer onder de deelnemers present.

Normaal ging Wout van Aert ook van de partij zijn, maar hij geeft forfait. Hij wordt vervangen door skateboardster Lore Bruggeman, die een team vormt met rallypiloot Guillaume de Mévius.