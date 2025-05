🎥 KIJK: Mathieu van der Poel beleeft opnieuw drama bij comeback in het mountainbiken

Mathieu van der Poel heeft zijn comeback in het mountainbiken gemist. De Nederlander kwam in het begin van de Wereldbeker in Nove Mesto twee keer ten val.

Het was van september 2023 geleden dat Mathieu van der Poel nog eens een wedstrijd op zijn mountainbike reed. De Nederlander werd toen 28ste op het olympische testevent in Parijs, maar koos nadien volop voor de weg. Van der Poel heeft een doel gemaakt van het WK mountainbiken in september en wilde in de Wereldbeker in Nove Mesto al eens testen waar hij stond. De Nederlander had wel maar twee keer op zijn mountainbike gezeten. Van der Poel twee keer in de fout in openingsronde Vanop de vijfde startrij moest Van der Poel vertrekken en het liep al snel mis. De Nederlander wilde aan de buitenkant iemand inhalen, maar daar was geen plaats meer. Hij ging dan ook een eerste keer tegen de vlakte. Na zes minuten lag Van der Poel alweer tegen de grond. Op een wasbord kwam Van der Poel verkeerd uit en ging hij spectaculair overkop. Hij kon wel weer verder, maar was al weggezakt naar de 84ste plaats. Van der Poel schoof wel nog op naar de 50ste plaats, maar in de derde ronde gaf hij er toch de brui aan. Na de Tour neemt Van der Poel het mountainbiken weer op, pas anderhalve maand voor het WK in het Zwitserse Crans Montana. De valpartijen van Van der Poel in Nove Mesto 🚵🇨🇿 | Oeioeioei, valpartij Van der Poel terwijl hij probeert op te schuiven. Dan gebeurt precies waar je niet op zit te wachten... 💥💥



📺 Stream MTB op HBO Max pic.twitter.com/Jej9nLP4Lb — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 25, 2025 🚵🇨🇿 | Een dramatische eerste ronde voor Van der Poel! Hij gaat zelfs over de kop... 🤕🤕



📺 Stream MTB op HBO Max pic.twitter.com/rVAFtutWjf — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 25, 2025