Christoph Roodhooft zet Mathieu van der Poel stevig op scherp wat de Tour de France betreft

Mathieu van der Poel haalt in Nove Mesto zijn mountainbike vanonder het stof, maar dat is pas eenmalig voor de Tour. De Nederlander wil dit jaar ook schitteren in de Tour.

Het olympisch testevent in Parijs was in september 2023 de laatste wedstrijd van Mathieu van der Poel op de mountainbike. Vorig jaar focuste hij volledig op de weg, dit jaar heeft hij een doel gemaakt van het WK in Crans-Montana.

Toch zal de wedstrijd in Nove Mesto de enige zijn van Van der Poel voor de Tour. "Na dit weekend gaat het alweer voor een hoogtestage richting La Plagne. De Wereldbeker-manches van Leogang (8/6) en Val di Sole (22/6) zijn dus geen opties", zegt Christoph Roodhooft bij HLN.

Van der Poel rijdt tussen 8 en 15 juni ook nog de Dauphiné, waar onder meer ook Pogacar, Vingegaard en Evenepoel aan de start staan. Al zal dat voor Van der Poel ook een voorbereidingskoers zijn, enkel de Tour telt.

Kan Van der Poel nog eens scoren in de Tour?

En daar liggen wel wat kansen voor de Nederlander, ziet Roodhooft. "Zeker de openingsweek ligt Mathieu daarin veel beter dan die van de editie ‘24 en biedt hem een aantal mooie scoringskansen. Die moeten we proberen te benutten."

De zevende etappe eindigt op de Mûr-de-Bretagne. In 2021 boekte Van der Poel er zijn enige succes in de Tour en pakte toen ook de gele trui. Dat zal dit jaar een pak moeilijker zijn, want op dag vijf staat er een tijdrit van 33 kilometer op het programma.