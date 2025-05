Eddy Merckx of Tadej Pogacar? Johan Museeuw helder over vergelijking tussen hen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar doet dit jaar een gooi naar zijn vierde zege in de Tour, waarmee hij op één zege van Eddy Merckx zou komen. Al is vergelijken volgens Johan Museeuw niet mogelijk.

Komt er voor het eerst in vijftig jaar iemand in de buurt van Eddy Merckx? Met Tadej Pogacar lijkt dat wel het geval te zijn, al zullen we dat pas zeker weten nadat de carrière van de Sloveen er helemaal zal opzitten.

In september wordt Pogacar 27, maar de Sloveen heeft nu al een indrukwekkende erelijst met 95 profzeges. Hij won onder meer drie keer de Tour, de Giro, het WK, twee keer de Ronde van Vlaanderen, drie keer Luik-Bastenaken-Luik en vier keer de Ronde van Lombardije.

Museeuw over vergelijking Pogacar en Merckx

Pogacar wordt dan ook vaak vergeleken met Eddy Merckx en Johan Museeuw weet ook waarom. "Aan zowel Merckx als Pogacar kun je geen hekel hebben", zegt hij bij Wieler Revue. Pogacar is altijd goedlachs en positief.

"Hij haalt weleens een grapje uit en dat zie ik graag bij een renner. Hij is zeker niet arrogant." Toch vindt Museeuw het niet nodig om de vergelijking te maken tussen Pogacar en Merckx, hij vindt het onzinning.

"Dat was een andere tijd, ander materiaal, andere voorbereiding, andere voeding. Merckx wist nog helemaal niets van goede voeding", stelt Museeuw.