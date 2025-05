Een 'anti-renner'?! Kopman Belgische wielerploeg verdedigt zich tegen snoeiharde kritiek en wijst naar Kasper Asgreen

Een kopman van een Belgische wielerploeg heeft zich niet populair gemaakt. De kritiek van Michael Boogerd op Louis Meintjes was snoeihard.

Meintjes zat mee in de veertiende etappe van de Giro mee in de vlucht van de dag maar besloot dat hij het toch niet zag zitten om de hele dag mee voorop te rijden. De Zuid-Afrikaan van Intermarché-Wanty liet zich vervolgens weer uitzakken. Een actie die Michael Boogerd niet kon smaken. "Wat een anti-renner, ik begrijp dit niet", foeterde de Nederlander.

Boogerd was één van de commentatoren in de uitzending van Eurosport en zo geraakt die kritiek al snel verspreid. Een dag later was het dan aan Louis Meintjes om hierop te antwoorden. Voor de start van de rit polste Cycling Pro Net bij hem of hij toch nergens spijt van heeft. "Héhé. Neen, niet echt", kon hij er nog wel mee lachen.

Sterke Asgreen in de ontsnapping

Veel had blijkbaar ook te maken met de sterkte van één van de andere vluchters. Kasper Asgreen was immers ook mee en Meintjes heeft hem hoog zitten. Dat is niet onterecht, want uiteindelijk zou de Deen ook de rit winnen. "Als je in de ontsnapping zit met Kasper Asgreen, dan rijd je in het best mogelijke scenario voor de tweede plaats."

Dat was dus de redenering die zich afspeelde in het hoofd van Meintjes. "Het zou echt ontzettend zwaar geweest zijn om te proberen zijn wiel te houden. Het was nooit echt het plan om in de ontsnapping te zitten." We zagen ook beelden van overleg met de ploegleiding. Meintjes neemt wel de volledige verantwoordelijkheid op zich.

De gok van Louis Meintjes

"Het was gisteren mijn keuze om af te haken en meer te gokken op de etappe van vandaag", verklaart hij. We zijn dus benieuwd tot wat hij in staat zal zijn op weg naar Asiago. Zijn uitleg zal hem ook niet bij Boogerd in de bovenste schuif doen belanden.