Lidl-Trek verliest zijn kopman in de Giro: "Ik heb er geen woorden voor"

Giulio Ciccone verlaat de Giro een dag voor de derde rustdag. De Italiaan kwam zaterdag stevig ten val en verloor meer dan een kwartier en heeft besloten om op te geven.

Bijna de hele ploeg van Lidl-Trek was betrokken bij de grote valpartij op zo'n 25 kilometer van de streep. Paarse trui Mads Pedersen lag erbij, maar ook Giulio Ciccone. De Italiaan stond op dat moment zevende in het klassement.

Ciccone bleef lang zitten met last aan zijn rechterbeen, maar sprong toch weer op de fiets. Met hulp van enkele ploegmaats bereikte Ciccone nog de aankomst, maar wel op meer dan een kwartier van winnaar Kasper Asgreen.

Ciccone moet Giro verlaten

Zaterdagavond kwam Lidl-Trek met het nieuws dat Ciccone de Giro moet verlaten. "Zijn verwondingen zijn van die mate dat hij niet verder kan racen in de Giro d'Italia. Een operatie is niet nodig, maar Ciccone heeft wel een rustperiode van ongeveer twee weken nodig."

Voor Ciccone zelf is het ook een grote klap. "Ik heb er geen woorden voor. Ik probeerde te vechten om de etappe uit te rijden omdat ik hoopte dat de controles in het ziekenhuis zouden uitwijzen dat het niet zo erg was."

"Maar ik voelde meteen dat de pijn te erg was en nu weten we waarom. Het doet pijn om de Giro op deze manier te verlaten, vooral met de etappes die nog komen en het geweldige gevoel in de ploeg."