Nederlands bondscoach klaar en duidelijk over Mathieu van der Poel: "Flauwekul"

Mathieu van der Poel rijdt in het Tsjechische Nove Mesto voor het eerst in bijna twee jaar nog eens een wedstrijd in het mountainbiken. Voor de Nederlander een eerste stap richting zijn droom van de wereldtitel.

Het olympisch testevent in september 2023 was de laatste keer dat Mathieu van der Poel aan de start stond van een wedstrijd in het mountainbiken. De Nederlander werd toen 28ste, maar besloot uiteindelijk om de Spelen in Parijs links te laten liggen.

In Nove Mesto start Van der Poel vooral om te zien waar hij nu staat in het mountainbiken. Hoe die test ook uitdraait, voor Van der Poel wordt het zijn enige wedstrijd op de mountainbike voor de Tour.

Kan Van der Poel wereldkampioen mountainbike worden?

"Ik zou het liever anders zien. Hij zelf ook", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bij NOS. "Het is een beetje geven en nemen." Maar hoe dan ook telt voor Van der Poel enkel het WK in Crans-Montana in september.

De Knegt gelooft ook in de kansen van Van der Poel om ook in het mountainbiken wereldkampioen te worden. "Parcours te lastig? Flauwekul. Daar zie ik geen problemen. Die beklimmingen zijn echt niet langer dan twee minuten.

"En ook in Crans Montana, waar hij net als vandaag vanaf de vijfde startrij begint, heb je een lange startlus. Dus er is genoeg ruimte om op te schuiven na de start", stelt de Nederlandse bondscoach nog.