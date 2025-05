Nieuwe afzegging: Wout van Aert past voor clash met Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Nog een week en dan zit de eerste Giro van Wout van Aert er op. Daarna rijdt hij amper één koers voor de start van de Tour de France op 5 juli.

Tenzij Wout van Aert de Giro nog vroeger verlaat, rijdt hij op zondag 1 juni zijn eerste Giro uit in de straten van Rome. Van Aert won voorlopig één rit, het zal moeilijk worden om daar de komende week nog één bij te doen.

Hoe dan ook is de Giro al geslaagd voor Van Aert en kan hij met vertrouwen naar de toekomst kijken. Op 5 juli staat hij voor de zevende keer op rij aan de start van de Tour, op 29 juni rijdt Van Aert nog het BK op de weg.

Van Aert slaat BK tijdrijden over

Het BK tijdrijden op 27 juni in Brasschaat slaat Van Aert net als vorig jaar over. Van Aert werkt tussen de Giro en de Tour nog een hoogtestage af en die wil doortrekken tot net voor het BK op de weg in Binche.

"Ik zou sowieso geen ideale voorbereiding hebben op het BK tijdrijden, dus ik ben er niet bij. Een kampioenschap moet je rijden om te winnen. Als je vooraf al weet dat het er niet in zit, is het beter om mijn pijlen op de Tour te richten", zegt Van Aert bij Sporza.

Wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel komt wel aan de start van het BK tijdrijden, maar een duel met Van Aert komt er dus niet. In 2023 pakte Van Aert wel de driekleur tegen de klok, Evenepoel schoof toen weg in een bocht en werd vierde.