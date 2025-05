📷 Thibau Nys maakt stevige smak tijdens hoogtestage: "Wees voorzichtig"

Thibau Nys is op dit moment op hoogtestage in de Sierra Nevada. Op training is hij met de schrik vrijgekomen na een stevige valpartij.

Als voorbereiding op zijn eerste deelname aan de Tour, waar hij nog niet zeker van is, is Thibau Nys op dit moment een hoogtestage aan het afwerken in de Sierra Nevada. Maar die verliep niet zonder slag of stoot.

Op zijn sociale media postte Nys zondagavond een foto van zichzelf met schaafwonden in zijn gezicht, de gevolgen van een stevige valpartij. "Ik ben blij dat ik hier zonder grotere schade van af kom. Wees voorzichtig in de afdalingen."

Nys lijkt dus weg te komen met twee schaafwonden in zijn gezicht, maar een valpartij heeft altijd een weerslag op training. Het is afwachten voor Nys of hij de komende dagen hinder zal ondervinden van zijn smak tegen het asfalt.

Programma Thibau Nys

Voor zijn eerstvolgende koers heeft Nys wel nog wat tijd, de Baloise Belgium Tour start pas op 18 juni. Daarna rijdt hij nog het BK op de weg op 29 juni, waarna hij dus op 5 juli aan de start van zijn eerste Tour zou staan.

Wanneer Nys zekerheid krijgt over zijn deelname aan de Tour, is niet duidelijk. Lidl-Trek neemt alvast ook Jonathan Milan en Mattias Skjelmose mee als kopmannen, het is afwachten of er nog plaats zal zijn voor Nys dan om zijn ding te doen in zijn etappes.