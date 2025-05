Einde verhaal voor Mathieu van der Poel? Ex-mountainbiker trekt bikkelharde conclusie

Mathieu van der Poel heeft opnieuw een kater over gehouden aan een uitstapje naar het mountainbiken. Ex-mountainbiker Thijs van Amerongen stelt dat Van der Poel voor een stevig dilemma staat.

Twee valpartijen in de eerste ronde van de Wereldbeker in Nove Mesto doen vragen rijzen over de toekomst van Mathieu van der Poel in het mountainbiken. Dat zei ex-mountainbiker en veldrijder Thijs van Amerongen bij Eurosport.

"Het is maar de vraag of we hem ooit nog terugzien op de mountainbike. Het is geen goede test geweest. En het is niet de eerste keer. Er zit wel wat historie achter", doelt Van Amerongen op valpartij op de Spelen in Tokio 2021 en het WK in Glasgow 2023.

Van der Poel moet kiezen tussen weg en mountainbike

"Hij mag het gewoon niet meer te licht opvatten en als je dan naar zijn programma kijkt…" Van der Poel wil de komende weken de Dauphiné en de Tour rijden, voor de mountainbike maakt hij pas na de Tour weer tijd.

"Dat betekent dat hij in de Wereldbeker maar één wedstrijd zal rijden. Daarna is het al tijd voor het WK. Het is de vraag of dat genoeg is om het allemaal op zijn plek te laten vallen. Hij zal op het WK ook niet voor een achtste plek willen rijden.”

"Als hij wereldkampioen wil worden, dan zal hij andere keuzes moeten maken", vindt Van Amerongen. "Het is gewoon heel lastig om het mountainbiken er ook nog serieus bij te nemen. Je kunt dit bestempelen wel als een incident, maar het is al wel de derde keer."