Kan hij de Giro wel uitrijden? Ploegleider komt met alarmerend nieuws over Primoz Roglic

Primoz Roglic heeft een mirakel nodig in de derde week van de Giro om de eindzege nog te pakken. De Sloveen verloor net voor de laatste rustdag veel tijd.

Als enige renner van de top tien moest Primoz Roglic bergop lossen en dat op een beklimming van 5%. De Sloveen draaide vierkant en verloor zo'n anderhalve minuut, waardoor hij naar de tiende plaats is gezakt op bijna vier minuten van roze trui Del Toro.

Roglic kwam zaterdag al voor de derde keer in deze Giro ten val en er zouden dan ook vraagtekens zijn bij zijn verdere deelname. "De ploegdokter heeft het laatste woord en zal beoordelen of Primož door kan gaan", zegt ploegleider Christian Pömer bij The Cycling Podcast en Val 202.

"We kunnen het nu niet meer verbergen dat hij zich niet goed voelt en dat hij pijn heeft", ging Pömer verder. "We probeerden het een beetje te minimaliseren, en dat lukte ook, maar nu kwam de waarheid naar boven."

Kan Roglic nog herstellen van valpartijen?

"We hebben wel een grote kampioen zien vechten. Uiteindelijk verliezen we tijd, maar het is niet anders. In grote rondes geldt de regel dat je een week de tijd nodig hebt om te herstellen van een valpartij."

"Maar het is duidelijk dat het niet zo makkelijk gaat worden. We hoopten dat het net voor de rustdag goed zou gaan, maar zagen dat hij niet op tijd hersteld was." Afwachten dus of Roglic dinsdag nog van start gaat.