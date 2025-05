Mathieu van der Poel moet vrezen voor deelname aan de Tour: dit is er aan de hand

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel moet plots vrezen voor zijn deelname aan de Tour. Bij zijn rentree in het mountainbiken viel de Nederlander twee keer in de eerste ronde en moest hij uiteindelijk opgeven.

Anderhalf jaar na zijn laatste wedstrijd waagde Mathieu van der Poel zich nog eens aan het mountainbiken. In het Tsjechische Nove Mesto stond hij aan de start als test, in september wil hij een gooi doen naar de wereldtitel.

Net als op de Olympische Spelen in 2021 en het WK in 2023 liep het al snel mis voor Van der Poel. Hij kwam in de openingsronde twee keer ten val, bij zijn tweede valpartij ging Van der Poel spectaculair overkop op het wasbord.

Van der Poel gaf er in de derde ronde de brui aan met bloed aan de knie. De Nederlander nam het vliegtuig van Praag naar Brussel en trok naar het ziekenhuis van Herentals om zich te laten onderzoeken.

Dauphiné en Tour in gevaar voor Van der Poel?

Dat Van der Poel naar het ziekenhuis trekt, lijkt niet zo goed te zijn. Tenzij Alpecin-Deceuninck gewoon zeker wil zijn dat Van der Poel straks op hoogtestage in La Plagne een mogelijke blessure niet erger zou maken.

Als Van der Poel een knieblessure zou hebben opgelopen, kan dat stevige gevolgen hebben voor zijn programma. Een deelname aan de Dauphiné (8 tot 15 juni) en de Tour (5 tot 27 juli) komen zo plots in gevaar.

🚵🇨🇿 | Oeioeioei, valpartij Van der Poel terwijl hij probeert op te schuiven. Dan gebeurt precies waar je niet op zit te wachten... 💥💥



📺 Stream MTB op HBO Max pic.twitter.com/Jej9nLP4Lb — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 25, 2025