Mikel Landa kijkt met pijn naar de Giro, maar heeft wel al een nieuw doel (zonder Evenepoel)

De Giro trekt deze week eindelijk het hooggebergte in en dat zal Mikel Landa nog wat meer pijn aan het hart doen. De onfortuinlijke Spanjaard moest al op dag één de Giro verlaten met een wervelbreuk.

Voor Mikel Landa duurde de Giro amper 155 kilometer. Op 5 kilometer van de streep kwam hij in de eerste etappe ten val en brak hij een ruggenwervel. Soudal Quick-Step verloor zo meteen zijn kopman in de Giro.

Twee weken later is Landa volop aan het revalideren. "Het gaat elke dag een beetje beter, met minder pijn", zegt hij bij Eurosport. "Dankzij het korset kan ik best veel doen en volgende week krijg ik een röntgenfoto om te kijken of de breuk goed geneest."

Afgelopen weekend heeft Landa voor het eerst naar de Giro kunnen kijken. "Met jaloezie, want het is een emotioneel moeilijke periode. Ik had het eerste deel van het seizoen min of meer opgeofferd om er op mijn best te zijn."

Landa maakt doel van de Vuelta

Ook de Tour halen wordt voor Landa bijzonder moeilijk. Remco Evenepoel zal het wellicht zonder zijn meesterknecht moeten doen, die vorig jaar ook nog vijfde werd. Toch heeft Landa ook al nieuw doel. "Ik weet zeker dat ik de Vuelta haal." Evenepoel komt daar normaal niet aan de start.

"Het is, voor een wervelbreuk, een goede breuk. Ik hoop dat ik na de vierde week het korset kan afdoen en beginnen trainen op de rollen. In juni hoop ik weer op de weg te trainen en deze situatie om te draaien."