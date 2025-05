Moet Van Aert de Giro zo snel mogelijk verlaten? Bakelants: "Moeten een kat een kat noemen"

Nog één week en de Giro zit er alweer op. Die laatste week wordt wel bijzonder zwaar en Jan Bakelants ziet Wout van Aert liever naar huis gaan om zich klaar te stomen voor de Tour.

Met een lead-out van zo'n 700 meter had Wout van Aert een groot aandeel in de ritzege van Olav Kooij in de Giro. Een dag later sprintte Van Aert zelf naar een tweede plaats, net als in de eerste rit was Mads Pedersen iets sterker.

Van Aert probeerde ook nog enkele keren in de ontspanning mee te gaan, maar dat lukte niet. In de laatste week ligt wellicht nog één kans voor Van Aert, maar staan er vooral vier monsterlijke bergritten op het programma.

Moet Van Aert de Giro verlaten?

"We moeten een kat een kat noemen, er valt nog weinig te rapen voor Van Aert in de Giro", zegt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck. "Met Yates hebben ze iemand die het klassement kan winnen, maar of Wout daar persoonlijk bij gebaat is richting de Tour, daar heb ik mijn vraagtekens bij."

Moet Van Aert de Giro dan beter verlaten om straks een goede Tour te rijden? "Ik denk van wel. Door die ziekte is het niet de gemakkelijkste Giro geworden en er is nog wel wat werk richting juli."

"Want doordat hij ziek is geworden tussen de klassiekers en de Giro, heeft hij geen goede trainingsperiode gehad. Aan die basis is niet gewerkt en ik denk dat hij meer gebaat zou zijn bij een week extra opbouw en meer rust."